Modica – Finisce a reti inviolate la gara di andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia tra Messana e Modica Calcio. Protagoniste le due difese che sono riuscite a chiudere con il miglior risultato e rimandano tutto alla gara di ritorno. Un Modica rimaneggiato da infortuni e squalifiche scende in campo con l’inedita coppia d’attacco Savasta – Torres, confermando Incatasciato in fase difensiva con il titolatissimo Valenca a guidare la squadra da capitano. Nella prima frazione i padroni di casa mostrano subito la padronanza del campo ma non riescono ad essere incisivi e cinici dalle parti di Romano che viene impegnato in un paio di occasioni ma controlla bene il proprio presidio.

Nella ripresa ottima gestione dei rossoblù che in un paio di occasioni sfiorano il vantaggio sfiorando i legni della porta difesa da Ferrara. Sul finale di gara le due formazioni si allungano alla ricerca di un gol che cambierebbe le sorti di un doppio impegno che dovrà decretare chi passa il turno e chi lascia la competizione, ma né i guizzi di Savasta né quelli di De Jesus riescono a scalfire la porta avversaria, chiudendo il match a reti inviolate.

Buon risultato per il Modica che al ritorno potrà contare sul fattore campo e sulla spinta dei propri tifosi in una grande sfida che vedrà il “Pietro Scollo” ospitare una delle gare più importanti di questa stagione per blasone e per le formazioni che si preparano a scendere in campo.

MESSANA – MODICA CALCIO 0-0

Messana: Ferrara, Deodato (44’ st Bonasera), Giorgetti, Rizzo, Gazzè (17’ st De Leon), Mazzola, Biondo (48’ st Gargiulo), De Gaetano, Franchi, De Jesus, Ventra (36’ st Madia). Panchina: La Rosa, Tricamo, Catalfamo, Bonasera, Fragapane, Gargiulo, De Leon, Sottile, Madia. Allenatore: Cosimini Giuseppe.

Modica Calcio: Romano, Bonaccorso (9’ st Cappello), Valenca, Incatasciato (21’ st Sessa), Savasta (28’ st Belluso), Brugaletta N. (9’ st Alioto), Misseri (21’ st Asero), Mollica, Torres, Sangare, Intzidis. Panchina: Calabrese, Sessa, Asero, Belluso, Torregrossa, Spadaro, Alioto, Cappello, Lucenti. Allenatore: Filippo Raciti.

Ammoniti: Giorgetti, Gazzè, De Gaetano (Me), Valenca, Torres, Misseri, Intzidis (Mo)