Scicli – L’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, annuncia l’emanazione del Decreto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana relativo all’intervento che permetterà di ultimare i lavori di messa in sicurezza della “Fornace Penna” in c.da Pisciotto a Sampieri iniziati nel mese di dicembre 2024 sempre a seguito di un altro emendamento voluto dal deputato della DC. Il provvedimento che dispone l’impegno provvisorio di ulteriori risorse, rappresenta un passo fondamentale e concreto per la salvaguardia di uno dei monumenti più suggestivi e simbolici del Val di Noto, la “cattedrale laica” di Fornace Penna.

“Desidero ringraziare sentitamente l’Assessore Regionale Francesco Paolo Scarpinato – dichiara l’Onorevole Abbate – L’attenzione dell’Assessorato verso il patrimonio culturale del nostro territorio è un segnale forte e incoraggiante. Un ringraziamento speciale è rivolto anche al Dirigente Generale Dott. La Rocca e a tutta la struttura della Soprintendenza. di Ragusa diretta dal Dott. De Marco. Grazie all’ulteriore impegno di spesa di € 168.715,56 sarà possibile concretizzare la realizzazione dei lavori nei tempi previsti, garantendo la messa in sicurezza dell’immobile. Questo ulteriore stanziamento non è solo una cifra, ma la conferma della volontà politica di salvare la Fornace Penna,” conclude l’Onorevole Abbate. “Si tratta di un impegno che va oltre la semplice manutenzione, perché interessa uno dei monumenti più famosi del nostro territorio reso celebre dal Commissario Montalbano. Grazie a questi lavori è stato scongiurato il crollo, in particolare della zona della ciminiera.

E’ stata effettuata una profonda e accurata opera di pulizia dalle tonnellate di rifiuti di ogni genere che vi erano ammassati. E’ stato riscoperto il pavimento di basole, effettuata un’opera di regimentazione delle acque piovane per evitare dannose infiltrazioni e per consentire il percorso pedonale. Questo ulteriore intervento oltre alla sicurezza mira infatti alla piena fruibilità dell’immobile in modo da consentire ai turisti di poterlo visitare in tutta sicurezza Continueremo a monitorare con attenzione la realizzazione dei lavori, fiduciosi che questo intervento possa essere il preludio per un più ampio progetto di recupero e valorizzazione”.