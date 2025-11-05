Ragusa – La SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara alla trasferta di domenica sul parquet della Mola New Basket, formazione pugliese che proverà a fermare la corsa della capolista. La squadra di coach Massimo Di Gregorio arriva all’appuntamento nel miglior momento della stagione, forte di cinque successi consecutivi che valgono il primo posto solitario nel girone F della Conference Sud di Serie B Interregionale.

Tra i protagonisti di questo avvio brillante c’è Agustín Fabi, ala argentina di grande esperienza e carisma, già perfettamente integrato nel gruppo virtussino. Reduce dagli 11 punti realizzati nel derby contro Barcellona – vinto dopo un combattutissimo supplementare – e dal titolo di best player conquistato nella gara di Molfetta (23 punti e prestazione dominante), Fabi sottolinea l’importanza del lavoro quotidiano: “Abbiamo una squadra giovane che si sta allenando in maniera molto seria – afferma –. Ci sono diversi ragazzi che stanno crescendo tanto dall’inizio della preparazione, e il loro miglioramento va di pari passo con quello della squadra. Abbiamo trovato fiducia, confidenza, ma soprattutto crediamo in ciò che facciamo in settimana: la continuità e la serietà con cui affrontiamo ogni allenamento, in questo momento della stagione, sono fondamentali.”

Guardando alla prossima sfida, Fabi invita a mantenere alta la concentrazione: “Domenica troveremo una squadra in fiducia, reduce dalla prima vittoria, che vorrà competere e che gioca in casa. Per continuare questo buon momento non dobbiamo assolutamente rilassarci, anzi dobbiamo andare a Mola più convinti che mai”. La palla a due è fissata per domenica 9 novembre alle ore 18 al PalaPinto di Mola di Bari.