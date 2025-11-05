Chiaramonte Gulfi (RG) – Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 9,30, sulla Strada Statale 514, la Ragusa-Catania, al chilometro 7, che ha visto coinvolti un’autovettura e un autocarro. L’incidente ha coinvolto una BMW X5 e un autocarro che era impegnato nei lavori di ampliamento della strada in quel tratto.

Nello scontro è rimasto ferito il conducente dell’automobile, un uomo di 48 anni. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente per prestare le prime cure e hanno trasportato il ferito al pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’autista dell’autocarro è risultato fortunatamente illeso.

Sul posto è giunta rapidamente una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale, che ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area circostante.

Per i rilievi di legge e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri di Chiaramonte Gulfi. L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti alla circolazione sulla SS 514.