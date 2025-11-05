Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stata pubblicata la manifestazioni d’interesse per l’utilizzo della Galleria Espositiva del Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” in via Matteotti, 61, per l’anno 2026. L’iniziativa è volta a valorizzare lo spazio e a promuovere mostre ed eventi di carattere artistico e culturale. I soggetti interessati hanno tempo fino alle ore 24:00 del 28 novembre 2025 per presentare la propria domanda. L’invito è rivolto ad associazioni, cooperative culturali, organismi associativi e privati cittadini, inclusi i giovani emergenti, che intendano promuovere le espressioni artistiche locali.

L’utilizzo va da un minimo di due settimane a un massimo di venti giorni consecutivi, comprensivi di allestimento e disallestimento. Ogni proponente può indicare due periodi di preferenza.

L’uso della galleria è subordinato al pagamento di € 20,00 per l’intero periodo di esposizione, più una cauzione di € 100,00 che verrà restituita se non si riscontrano danni.

Saranno favorite le proposte presentate da artisti che non hanno partecipato alle scorse edizioni e quelle inviate da artisti che non hanno superato i 35 anni d’età. Si sottolinea inoltre che gli artisti inseriti nelle collettive non potranno presentare domande individuali per mostre personali.

Il progetto espositivo deve essere presentato utilizzando il modulo predisposto (Allegato A) e reperibile nel sito istituzionale dell’ente. Deve includere dettagli come il titolo della mostra, le specifiche tecniche delle opere, la tipologia di allestimento ed eventuali attività didattiche o di intrattenimento parallele.

L’organizzatore è responsabile della guardiania delle opere esposte, dell’eventuale servizio di accoglienza e/o front office, e di tutti i costi connessi. Il Comune di Ragusa, riconoscendo il Patrocinio, richiede l’obbligo di inserimento del proprio logo istituzionale nella promozione dell’evento.

Per l’inaugurazione, se formalmente richiesto e disponibile, sarà possibile usufruire gratuitamente anche dell’Auditorium, oltre alla galleria. La domanda, corredata di tutta la documentazione e copia del documento d’identità, può essere spedita via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it – Ufficio Cultura o presentata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, corso Italia 72 – piano ammezzato – in busta chiusa, riportando la dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’utilizzo della Galleria espositiva del Centro Commerciale Culturale per l’anno 2026”.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Ragusa al numero 0932.676599 o via email a g.schembari@comune.ragusa.it. L’avviso integrale e la relativa modulistica sono reperibili sul sito del Comune di Ragusa.