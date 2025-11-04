Modica – Evidentemente a Modica i disservizi nell’illuminazione pubblica sono tali e tanti che il consigliere comunale Paolo Nigro di ‘Siamo Modica’ ha dovuto addirittura far ricorso ad una interrogazione per sollecitare interventi risolutivi da parte dell’amministrazione cittadina.

Nell’atto ispettivo, indirizzato al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco, all’Assessore alle Manutenzioni e al Segretario generale in qualità di dirigente del Settore Manutenzioni, Nigro scrive “preso atto delle molteplici segnalazioni ricevute dai Cittadini, accertato che da diversi mesi si sono verificati dei disservizi per il malfunzionamento degli impianti di pubblica illuminazione sia nel centro urbano che nelle varie frazioni e contrade della Città di Modica (vedasi: ingresso centro storico Via Modica Ragusa-C.so Umberto-Piazzale Falcone Borsellino; Via Dente, Via Occhipinti e zone limitrofe; Modica Alta: C.so Sicilia, Via Modica Gerratana, Via Gesù, Via Botta, Via Catagirasi, etc; Polo Commerciale, Viale della Costituzione, etc;

Contrade: Violicci, Bosco, Catanzarello, Coste Pizzilli e zone rurali varie), accertato altresì il persistere dei disservizi che di fatto hanno determinato e determinano tutt’ora il venir meno delle condizioni minime di visibilità e di sicurezza sia per la viabilità che per i

vari quartieri e zone della Città, mediante la presente si formalizza specifica interrogazione affinchè le SS.LL. relazionino per quanto di

propria competenza e si adoperino con immediatezza per la soluzione della problematica.

Si invita, pertanto, la Presidente della Civica Assise ad inserire l’interrogazione urgente in oggetto alla prima seduta utile del

consiglio comunale di prossima convocazione. L’ufficio protocollo generale del Comune avrà cura di notificare la presente ai soggetti in indirizzo”.