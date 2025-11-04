Ispica – È un uomo di 33 anni originario di Carlentini (SR) il camionista del mezzo pesante morto questa mattina in un tragico incidente stradale sull’autostrada Siracusa-Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica. La vittima è stata identificata come V.R.

L’incidente autonomo è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Siracusa, trasformando la mattinata in un momento drammatico.

Secondo le prime ricostruzioni, il camionista avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. La dinamica esatta dell’incidente è tuttora oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale di Noto.

Tra le cause al vaglio degli inquirenti, non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso che possa aver colto l’uomo mentre era alla guida.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, che stanno conducendo i rilievi tecnici necessari. Presenti anche i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco.

Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell’ordine, la Polstrada ha avviato la regolazione del traffico sull’arteria, raccomandando agli automobilisti di procedere con la massima cautela e moderare la velocità in prossimità del tratto interessato.