L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha definito le date di erogazione dell’Assegno Unico Universale (AUU) per il mese di novembre 2025, il supporto economico fondamentale per le famiglie con figli a carico.

Quando arriva l’accredito di Novembre

L’erogazione del sussidio segue due tempistiche principali a seconda dello stato della pratica del beneficiario:

Beneficiari Consolidati: Per chi è già percettore e riceve l’assegno regolarmente, il pagamento di novembre 2025 è atteso nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 20 e il 21 novembre .

Nuove Richieste o Variazioni: Per i cittadini che hanno presentato una nuova domanda o richiesto un aggiornamento dei dati, l'erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Le novità 2025: ISEE, importi e procedure

Il 2025 è stato un anno di transizione per l’AUU e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con modifiche volte a semplificare l’accesso e adeguare gli importi:

Novità Dettaglio Rinnovo Automatico Non è necessario ripresentare la domanda annuale. Tuttavia, era obbligatorio aggiornare il nuovo ISEE entro il 28 febbraio 2025 per garantire il corretto calcolo dell’importo. Aumento per Inflazione Dal 1 febbraio 2025, l’importo dell’AUU è stato adeguato dello 0,8%$ in base all’inflazione. L’assegno minimo è salito a 57,45 euro e quello massimo a 200,99 euro per figlio. ISEE e Bonus Nido A partire dal 2025, il calcolo dell’ISEE non terrà più conto del beneficio economico del Bonus Nido, semplificando l’accesso a questa misura per le famiglie. Procedura Semplificata INPS L’INPS ha promosso l’uso della DSU precompilata sul proprio portale, che include dati reddituali e patrimoniali pre-caricati, riducendo errori e tempi di compilazione per i beneficiari. Gestione Pagamenti (SUGI) L’introduzione del Sistema Unico di Gestione Iban (SUGI) permette al cittadino o al patronato di registrare l’IBAN da utilizzare per l’AUU e altre prestazioni INPS.

Criteri di calcolo e maggiorazioni

L’importo mensile dell’AUU è determinato in base all’ISEE del nucleo familiare, all’età dei figli e ad eventuali situazioni specifiche.

Quota Variabile Minima: 57 euro per ciascun figlio minore (spettante con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro o in assenza di ISEE).

per ciascun figlio minore (spettante con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro o in assenza di ISEE). Quota Variabile Massima: 199,4 euro per ciascun figlio minore (con ISEE fino a 17.090,61 euro).

Sono previste specifiche maggiorazioni per: nuclei numerosi (dal terzo figlio), madri con meno di 21 anni, entrambi i genitori lavoratori, figli con disabilità e figli molto piccoli (sotto 1 anno o tra 1 e 3 anni in nuclei numerosi con ISEE non elevato). È garantita anche una quota di maggiorazione compensativa se l’importo dell’AUU risultasse inferiore a quanto percepito con le precedenti forme di sostegno (Assegno per il Nucleo Familiare e detrazioni fiscali medie).