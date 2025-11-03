Scicli – Il Comune di Scicli ha diramato il programma del IV Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Ecco il programma della cerimonia
Ore 09,00: Donnalucata – Raduno dei partecipanti presso il Sagrato della Chiesa di S. Caterina Da Siena – Benedizione e deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti in Mare nel Lungomare;
Ore 15,45: Scicli – Raduno dei partecipanti davanti il Palco della Musica in Via F. M. Penna;
Ore 16,00: Scicli – Celebrazione della S. Messa nella Chiesa di San Giovanni e benedizione della corona d’alloro;
Ore 17,00: Scicli – Deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti – Piazza Municipio.
La Cittadinanza è invitata a partecipare.
Lascia un commento