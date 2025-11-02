Ragusa – Un banale incidente stradale si è trasformato in un violento atto di aggressione giovedì scorso lungo una strada tra le campagne di Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Un giovane ragusano di 29 anni è stato accoltellato da due uomini in seguito a un alterco scaturito da un lieve tamponamento.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida della sua auto quando ha urtato leggermente un monopattino elettrico di colore nero e arancione su cui viaggiavano i due aggressori.

Il 29enne era sceso dall’auto con l’intenzione di sincerarsi delle condizioni dei due uomini. Questi, invece di accettare un chiarimento, lo avrebbero subito aggredito e ferito con un coltello, colpendolo fortunatamente in modo non grave.

Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a risalire rapidamente nel proprio veicolo e a raggiungere il Pronto Soccorso. Dopo aver ricevuto le cure del caso, i medici gli hanno applicato 10 punti di sutura alle gambe. Il 29enne è stato successivamente dimesso e le autorità competenti hanno avviato le indagini per identificare i due aggressori.