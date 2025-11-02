Ragusa – “A far data da lunedì 3 novembre e fino a nuova comunicazione, il servizio di sosta a pagamento (strisce blu) è temporaneamente disattivato.”. Lo annuncia con una dichiarazione l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri. “A seguito del subentro della nuova ditta di gestione, l’azienda leader nel settore Sis srl, è infatti necessario procedere al passaggio del personale e all’aggiornamento della segnaletica e dei software.

Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente il servizio, con le novità del nuovo capitolato pensato per rendere la sosta a pagamento, necessaria a favorire la turnazione del parcheggio

in aree con pochi stalli, più favorevole a residenti ed esercenti del Centro storico”.