L’INPS ha ufficialmente diramato la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, chiarendo le procedure e i requisiti per l’ottenimento del nuovo “Bonus Mamme“. Questa misura, introdotta dal Decreto-Legge 95/2025 (convertito nella Legge 118/2025), si configura come un contributo economico diretto che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente previsto, la cui entrata in vigore è posticipata al 2026.

Importo e requisiti economici

Il bonus consiste in un’integrazione di 40 euro su base mensile. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione tra dicembre 2025 e febbraio 2026, per un importo massimo di 480 euro (coprendo fino a 12 mensilità).

ISEE: L’importo è esente da tassazione e non concorre al calcolo del reddito ISEE.

L’importo è e non concorre al calcolo del reddito ISEE. Limite di Reddito: Il reddito da lavoro annuo della madre non deve superare i 40.000 euro.

A chi spetta l’agevolazione

Il beneficio è destinato alle lavoratrici che soddisfano i seguenti requisiti relativi al numero e all’età dei figli:

Numero Figli Limite d’Età del Figlio Minore Note Due Figli Fino al compimento dei 10 anni. Tre o Più Figli Fino al compimento dei 18 anni. Escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato, che beneficiano della decontribuzione (fino a 3.000 euro annui).

Plate a Ammessa: Possono accedere al bonus le lavoratrici dipendenti (settore pubblico e privato), le autonome e le libere professioniste iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (INPS o Casse Professionali). Sono escluse le lavoratrici domestiche.

Scadenze e modalità di domanda

Il Bonus Mamme viene erogato a domanda dell’interessata. È fondamentale presentare l’istanza all’INPS attraverso i canali telematici e di supporto.

Scadenza Generale: Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della Circolare, ovvero entro e non oltre il 9 dicembre 2025 .

Le domande devono essere presentate dalla pubblicazione della Circolare, ovvero entro e non oltre il . Scadenza Successiva: Le lavoratrici i cui requisiti si perfezioneranno dopo il 9 dicembre potranno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

Canali per la Presentazione: