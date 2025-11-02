Le famiglie italiane avranno presto la possibilità di accedere al Bonus Elettrodomestici 2025, un contributo economico che incentiva la sostituzione di apparecchi obsoleti con nuovi modelli a basso consumo e di provenienza europea. L’apertura per la presentazione delle domande è prevista per la metà di novembre 2025.

Meccanismo e tetto massimale del contributo

La misura è erogata tramite un voucher che si traduce in uno sconto diretto sul prezzo d’acquisto.

Contributo Standard: L’agevolazione copre fino al 30% del costo dell’elettrodomestico, con un limite massimo fissato a 100 euro .

L’agevolazione copre fino al dell’elettrodomestico, con un limite massimo fissato a . Contributo Potenziato: Il limite massimo raddoppia, arrivando a 200 euro, per le famiglie che presentano un indicatore ISEE inferiore a 25.000 euro.

Requisiti fondamentali per gli apparecchi ammessi

Il bonus è valido solo per l’acquisto di apparecchi di produzione europea che rientrino in specifiche categorie e rispettino rigidi parametri di efficienza energetica. La finalità è promuovere il miglioramento della classe energetica domestica.

Tipologia di Elettrodomestico Classe Energetica Minima Richiesta Lavatrici e Lavasciuga Classe A o superiore Forni Classe A o superiore Cappe da Cucina Classe B o superiore Lavastoviglie e Asciugabiancheria Classe C o superiore Frigoriferi e Congelatori Classe D o superiore

Sono inclusi anche i piani cottura, a patto che siano conformi ai limiti di prestazione stabiliti dal Regolamento UE 2019/2016. La data precisa per l’inoltro delle domande verrà comunicata con un successivo decreto, ma l’avvio è ormai imminente.