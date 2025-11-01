L’introduzione della “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione” – universalmente nota come Rottamazione Quinquies – è ormai data per certa all’interno dell’Articolo 23 della Legge di Bilancio 2026. Sebbene l’entrata in vigore del provvedimento il prossimo anno sia assodata, il testo non è ancora definitivo e potrebbe subire significative alterazioni durante l’iter parlamentare.

Il passaggio del Ddl al Senato, che quest’anno gestisce la prima lettura, rappresenta l’ultima cruciale opportunità per le forze politiche di inserire emendamenti e modificare la portata della pace fiscale.

La Rottamazione Quinquies attuale: cosa prevede

Il testo attuale della Manovra introduce una sanatoria per i carichi affidati all’agente di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché derivanti da:

Omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni annuali.

Omesso versamento di contributi previdenziali INPS.

Vantaggi: I contribuenti che aderiscono pagheranno solo il debito iniziale, con l’azzeramento di interessi, sanzioni e dell’aggio di riscossione.

Tempistiche e Pagamenti:

Domande: Dal 21 gennaio al 30 aprile 2026 .

Dal . Effetti: La presentazione della domanda sospende automaticamente le procedure esecutive in corso e ne impedisce l’attivazione di nuove.

La presentazione della domanda sospende automaticamente le procedure esecutive in corso e ne impedisce l’attivazione di nuove. Modalità di Pagamento: Soluzione unica entro il 31 luglio 2026. Pagamento rateizzato in un massimo di 54 rate bimestrali .

Limite Minimo Rata: È stabilito un importo minimo di 100 euro per ogni rata, un vincolo che potrebbe ridurre la dilazione per i debiti di minore entità.

È stabilito un importo minimo di per ogni rata, un vincolo che potrebbe ridurre la dilazione per i debiti di minore entità. Interessi: Le rate successive al 31 luglio prevedono un interesse del 4% annuo.

Le rate successive al 31 luglio prevedono un interesse del 4% annuo. Decadenza: La sanatoria decade in caso di mancato pagamento della prima, dell’ultima o di sole due rate, anche non consecutive.

I punti critici e le possibili modifiche in discussione

L’iter parlamentare è destinato a essere il campo di battaglia di numerosi emendamenti volti a rendere la misura più inclusiva: