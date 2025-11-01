La Legge di Bilancio 2026 si prepara a introdurre la Rottamazione Quinquies, una nuova edizione della pace fiscale che estende la possibilità di regolarizzare i debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Questa misura, successiva alla Rottamazione Quater (attiva per i carichi 2000-2022), si concentrerà sulle cartelle maturate fino al 2023 per omessi versamenti risultanti da dichiarazioni e controlli automatici.
Il vantaggio comune: sanare con lo sconto
Il principio fondamentale della definizione agevolata resta invariato, sia nella versione Quater che nella Quinquies: i contribuenti sono tenuti a versare solo le componenti essenziali del debito.
- Importi da Versare: Esclusivamente il capitale della cartella, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
- Sconti: Vengono interamente eliminati interessi di mora, sanzioni e l’aggio di riscossione.
L’evoluzione dei piani di pagamento: da 5 a 9 anni
La vera novità della Rottamazione Quinquies riguarda la dilazione temporale dei versamenti, introducendo condizioni molto più flessibili rispetto al piano quinquennale della Quater.
|Caratteristica
|Rottamazione Quater (Regole Attuali)
|Rottamazione Quinquies (Ddl 2026)
|Durata Massima
|5 anni (18 rate).
|9 anni (54 rate bimestrali).
|Maxi Rate Iniziali
|Previste: 2 rate iniziali pari al 10% del totale dovuto.
|Assenti: Tutte le rate sono di importo costante.
|Rata Minima
|Non specificata.
|100 euro (importo minimo per versamento).
|Interessi sul Rateale
|2% annuo dal 1 novembre 2023.
|4% annuo dal 1 agosto 2026.
|Rigidità/Tolleranza
|Decadenza al mancato pagamento di una sola rata.
|Decadenza solo dopo il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata.
|Prima Scadenza
|31 ottobre 2023.
|Prevista per il 31 luglio 2026.
L’allungamento del piano a 9 anni e la tolleranza sulle rate non pagate sono elementi di forte vantaggio per i contribuenti, offrendo maggiore sostenibilità finanziaria. Tuttavia, si evidenzia che il tasso di interesse raddoppia (dal 2% al 4% annuo), un fattore da considerare nel calcolo complessivo.
La modifica alle regole di decadenza è cruciale: dato che le precedenti rottamazioni hanno registrato tassi di mancato completamento tra il 50% e il 70%, la possibilità di saltare due rate offre un maggiore respiro ai contribuenti in difficoltà temporanea.
