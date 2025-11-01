Modica – Il Centro Winner di Orazio Ragusa Modica diventa concessionario esclusivo per l’Italia della Rokoko, nota azienda polacca che vende parrucche medicali per alopecia e chemioterapia. La decisione è stata presa durante un incontro che si è tenuto sabato pomeriggio a Modica tra i vertici del Centro Winner, Orazio Modica Ragusa e Veronica Zaccaria, e una delegazione dell’azienda polacca Rokoko. L’incontro si è concluso con la firma di un accordo di partnership strategica che avrà effetto dal 2026 e che vedrà il Centro Winner come unico concessionario per l’intero territorio italiano del marchio Rokoko.

Orazio Modica Ragusa ha manifestato grande entusiasmo per l’intesa raggiunta: “È stata una giornata proficua. Il Centro Winner entra a pieno titolo nel business polacco, grazie anche all’idea di una nuova collaborazione per esportare Winner in Polonia. È stato un momento non solo di lavoro, ma anche conviviale e di grande prospettiva per il futuro.”

A conferma dell’impegno e della visione internazionale della partnership, Orazio Modica Ragusa e Veronica Zaccaria hanno annunciato la prossima vetrina fieristica: “Noi, come Centro Winner, saremo presenti nel padiglione Rokoko al Cosmoprof che si terrà a Bologna dal 26 al 29 marzo 2026.”