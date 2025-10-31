Ragusa – Il 28 e 29 ottobre il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha effettuato un nuovo giro di visite a reparti dell’Arma situati nel territorio ibleo. Presso il Comando Provinciale di Ragusa, accolto dal Colonnello Carmine Rosciano, nel pomeriggio del 28 ottobre ha incontrato il personale della sede e i militari dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Modica.

Con questi ultimi, in particolare, il Comandante della Legione ha voluto complimentarsi per la professionalità, la dedizione e l’acume investigativo evidenziati nel condurre la complessa attività di indagine svolta nel comune di Ispica, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa, e portata a termine il 16 ottobre scorso mediante l’esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti di 13 indagati ritenuti a vario titolo responsabili di reati in materia di stupefacenti e armi da fuoco.

L’operazione in argomento ha permesso di disarticolare piazze di spaccio molto attive e il livello dell’attenzione, mantenuto alto fino al completamento delle operazioni, ha consentito, in fase di esecuzione, di effettuare tre arresti in flagranza e sequestrare sostanza stupefacente ed una ingente somma di denaro.

A seguire, l’Ufficiale Generale si è recato presso le Stazione Carabinieri di Giarratana e Ragusa Ibla.

In entrambe, accolto dai rispettivi Comandanti, ha incontrato il personale in servizio nei suddetti reparti, al quale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto alla Stazione, presidio di prossimità che rappresenta, nella capillare organizzazione territoriale dell’Arma, l’unità più vicina alla cittadinanza e che fornisce una pronta risposta alle esigenze della comunità.

Il Generale Del Monaco ha fatto tappa il giorno seguente a Vittoria ove, accolto dal Comandante della Compagnia, Capitano Raffaele Salustro, ha incontrato il personale della sede (Nucleo Operativo e Radiomobile, Nucleo Comando e Centrale Operativa) e Comandanti e rappresentanze delle Stazioni dipendenti (Vittoria, Scoglitti, Comiso, Acate e Chiaramonte Gulfi), con i quali si è soffermato sulle difficoltà poste dall’operare in un territorio complesso, particolarmente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata e dai reati di criminalità diffusa.

In tutte le sedi visitate il Generale Del Monaco ha espresso parole di compiacimento per i risultati ottenuti, in particolare nel contrasto ai reati contro la persona e alla criminalità predatoria, elogiando l’impegno profuso nella quotidianità nel garantire sicurezza e vicinanza al cittadino.