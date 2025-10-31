La Rottamazione Quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, si configura come una nuova e significativa opportunità per i contribuenti che, pur avendo aderito a sanatorie fiscali precedenti (come la ter o la quater), sono successivamente decaduti per mancato completamento dei pagamenti.

Questo provvedimento mira a chiudere definitivamente i contenziosi fiscali su debiti ultra-ventennali, consentendo di pagare solo il capitale e le spese di notifica e procedurali, con il totale azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Per le multe stradali, la cancellazione riguarda invece solo gli interessi.

Chi può aderire e chi resta escluso

La Quinquies amplia l’orizzonte temporale dei carichi sanabili, ma esclude coloro che sono in regola con i piani più recenti:

Ammessi: Possono aderire tutti i contribuenti con debiti affidati all’Agente della Riscossione (AdER) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 , inclusi coloro che erano decaduti da rottamazioni precedenti per inadempienza (mancato pagamento di una o più rate).

Possono aderire tutti i contribuenti con debiti affidati all’Agente della Riscossione (AdER) tra il , inclusi coloro che erano per inadempienza (mancato pagamento di una o più rate). Esclusi: I contribuenti che risultavano in regola con i versamenti della Rottamazione Quater al 30 settembre 2025 non possono usufruire della nuova definizione.

Domanda, scadenze e modalità di pagamento

La procedura di adesione si svolge interamente online:

Domanda: Va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026 .

Va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il . Comunicazione Enti: Entro il 30 giugno 2026 , l’Agenzia comunicherà l’importo totale e il piano delle scadenze.

Entro il , l’Agenzia comunicherà l’importo totale e il piano delle scadenze. Pagamento: Si può optare per la soluzione unica entro il 31 luglio 2026 o per un piano rateale.

Il piano rateale consente una dilazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite su nove anni (fino al 31 maggio 2035), con un importo minimo di 100 euro per rata.

Attenzione agli Interessi e alla Tolleranza: A partire dal 1° agosto 2026, sugli importi rateizzati si applica un interesse annuo del 4%. Inoltre, non è prevista la tolleranza di 5 giorni per i versamenti: le scadenze indicate devono essere rispettate tassativamente, salvo la cadenza in giorni festivi.

Gli effetti immediati dell’adesione

La sola presentazione della domanda innesca effetti immediati di grande beneficio per il contribuente:

Sospensione: Vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza del debito e si bloccano eventuali nuove azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).

Vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza del debito e si bloccano eventuali nuove azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). DURC Regolare: Il contribuente ottiene un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, condizione essenziale per la partecipazione a gare pubbliche e per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Il contribuente ottiene un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, condizione essenziale per la partecipazione a gare pubbliche e per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Liti Pendenti: Se ci sono ricorsi in corso, l’adesione richiede la rinuncia al contenzioso.

Quando si perde il beneficio

La definizione agevolata decade e il debito residuo torna pienamente esigibile con sanzioni e interessi ripristinati nei seguenti casi di omesso o insufficiente versamento:

Mancato pagamento dell’unica rata. Omesso versamento di due rate, anche non consecutive. Omesso versamento dell’ultima rata.

Le somme già versate in queste situazioni rimangono acquisite dall’Agente della Riscossione come anticipo sul debito complessivo non sanato.