Ragusa – L’Amministrazione Comunale di Ragusa informa che, con Determinazione Dirigenziale n. 6155 del 30/10/2025, è stato approvato in via definitiva l’elenco dei soggetti beneficiari della misura di sostegno denominata “Carta Dedicata a Te”.
L’elenco completo dei destinatari è stato allegato al provvedimento, in ottemperanza alla normativa vigente sulla privacy. Tale elenco non riporta i nominativi, ma indica per ciascun soggetto il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in vigore.
A partire dal 5 novembre, i beneficiari riceveranno direttamente presso il proprio domicilio un’apposita comunicazione ufficiale contenente le istruzioni dettagliate per il ritiro della carta presso gli Uffici Postali preposti.
Si precisa che coloro che risultano nuovamente destinatari del contributo per l’annualità 2025, avendo già usufruito della medesima carta lo scorso anno, riceveranno il nuovo importo direttamente caricato sulla carta già in loro possesso.
Per eventuali e ulteriori chiarimenti o necessità di assistenza, i cittadini possono rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale sito in Via Mario Spadola, 56, 3° piano, dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30. Per contatti telefonici: 0932676851 – 0932676852. la graduatoria sul sito Istituzionale del Comune di Ragusa.
Lascia un commento