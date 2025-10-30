Vittoria – In riferimento ad alcune dichiarazioni sull’ordinanza sindacale n. 82 del 24 ottobre 2025 riguardante il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, il Sindaco Aiello ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. “Leggo considerazioni espresse da alcuni lettori, ma non posso non rilevare come l’ordinanza n. 82 non nasce per limitare o penalizzare gli operatori, ma per introdurre regole di trasparenza, tracciabilità e correttezza nelle contrattazioni, principi che soprattutto in un settore complesso come quello ortofrutticolo, tutti dovremmo sostenere con convinzione”. Il Sindaco Aiello sottolinea come la misura adottata rappresenti “un passo necessario per contrastare fenomeni di irregolarità e per restituire credibilità al Mercato di Vittoria che da sempre è punto di riferimento per l’intera filiera agricola del Sud-Est siciliano”.

“Comprendo che il tema possa suscitare dibattito – prosegue il Sindaco– ma la responsabilità di amministrare impone scelte chiare e coraggiose. La legalità non è mai un ostacolo allo sviluppo: al contrario è la condizione essenziale per rilanciare il nostro Mercato e per garantire un’economia sana, trasparente e competitiva”.

Il Sindaco conclude: “ Mi auguro che, piuttosto che alimentare polemiche, si possa lavorare insieme per rafforzare il territorio e sostenere il comparto agricolo e l’intera economia che rappresenta la vera ricchezza del territorio e delle nostre città”.