Modica – “In accordo con SAIS Autolinee e attraverso il lavoro di coordinamento della Polizia Locale, abbiamo provveduto ad una rimodulazione temporanea del servizio di trasporto urbano per i giorni 1 e 2 novembre prossimi”. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità Urbana, Antonio Drago.
“In occasione dei due giorni del prossimo fine settimana dedicati alla Commemorazione dei Defunti, saranno previste le seguenti navette gratuite:
- 1-Zona 167 – Sacro Cuore – Cimitero;
- 2-Piazza del Gesù – S. Teresa – Cimitero;
- 3-Piazza Rizzone – Piazzale Falcone e Borsellino – Cimitero;
- 4-Frigintini – Piazzale Falcone e Borsellino – Cimitero
Le navette, delle quali si allega il programma completo, saranno, come detto, completamente gratuite per l’utenza”.
