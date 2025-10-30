Maltempo. La Sicilia si prepara a fronteggiare una fase di maltempo prolungata. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo bollettino che mantiene l’Allerta Meteo Gialla (rischio ordinario) anche per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre.
Le prime avvisaglie del peggioramento si avranno già a partire da questa sera, giovedì 30 ottobre, con un progressivo aumento dell’instabilità che si intensificherà nelle prossime ore.
Previsioni: da stasera, giovedì 30 ottobre e per l’Intera giornata di venerdì
Stasera Ottobre (Giovedì):
- Sono attese piogge da sparse a diffuse, che potranno manifestarsi anche con carattere di rovescio o temporale.
- I quantitativi cumulati saranno puntualmente moderati, con i fenomeni più rilevanti e intensi previsti sui settori centro-occidentali dell’Isola in serata.
Venerdì 31 Ottobre:
Il bollettino per la giornata di Halloween conferma il persistere di fenomeni intensi su gran parte della Sicilia:
- Precipitazioni: La pioggia sarà da sparsa a diffusa, con una prevalenza di rovesci o temporali.
- Intensità: I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica (fulmini) e forti raffiche di vento.
- Distribuzione Geografica:
- Settori Orientali: Precipitazioni da sparse a diffuse, con quantitativi cumulati generalmente moderati.
- Restanti Settori: Precipitazioni sparse, anch’esse a carattere di rovescio o temporale, con accumuli puntualmente moderati.
Si raccomanda alla popolazione di adottare le dovute precauzioni e di monitorare gli aggiornamenti della Protezione Civile per il rischio idrogeologico.
