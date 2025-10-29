Maltempo. La Sicilia si prepara ad affrontare una fase di maltempo intenso che colpirà l’isola a cavallo tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre. Lo confermano le previsioni meteorologiche elaborate dall’esperto Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto). Il tempo sarà significativamente perturbato per questi due giorni a causa dell’arrivo di una depressione. Successivamente, è atteso un cambiamento delle correnti, che dovrebbero orientarsi verso flussi atlantici più miti.
Nonostante l’arrivo del fronte perturbato, le analisi attuali non prevedono precipitazioni di particolare rilevanza o fenomeni estremi sul territorio, ma si raccomanda comunque di prestare attenzione alle condizioni meteo. Si consiglia ai cittadini di monitorare gli aggiornamenti locali, soprattutto per quanto riguarda i venti e lo stato del mare, prima di mettersi in viaggio.
