Ragusa- “Non è accettabile che un intero servizio di trasporto urbano sia sospeso per più di due settimane senza che l’amministrazione comunale si attivi tempestivamente per trovare una soluzione”. Queste le dure parole del consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, esponente di Forza Italia, che denuncia con fermezza il disservizio legato all’interruzione del servizio navetta del bus urbano. Il mezzo, unico nel suo genere a servire il centro abitato di Vittoria e le aree limitrofe, inclusa Scoglitti e il cimitero cittadino, oltre al trasporto fondamentale per gli alunni delle scuole superiori, è fermo da oltre 15 giorni a causa di lavori di manutenzione.

“È inammissibile – prosegue Pelligra – che la città debba dipendere da un solo autobus senza un piano di emergenza. Gli studenti, gli anziani e tutti i cittadini sono costretti a subire gravi disagi, come se la mobilità urbana fosse un lusso e non un diritto garantito”.

Il consigliere sottolinea come ogni disservizio di tale entità debba essere affrontato con prontezza ed efficacia: “Ogni volta che si verifica una criticità di questo tipo, l’amministrazione dovrebbe immediatamente attivarsi per garantire la continuità del servizio. Invece assistiamo a un immobilismo sconcertante che dimostra la totale mancanza di programmazione e attenzione verso le esigenze della cittadinanza”.

Pelligra conclude con un appello deciso: “Chiediamo al sindaco e all’assessore competente di spiegare pubblicamente perché, dopo più di due settimane, non sia stata ancora trovata una soluzione. Vittoria merita risposte concrete e un’amministrazione capace di risolvere i problemi, non di crearne di nuovi”.