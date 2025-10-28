“È tempo di una Chiesa innamorata, appassionata, capace di accompagnare senza incasellare, di proporre senza costringere, di affascinare prima di istruire. È tempo di credere nella bellezza della vita reale, nella grazia che trasforma le nostre miserie, nel cammino di ciascuno come dono, e non come semplice risultato.

Solo così la Chiesa può diventare luogo di speranza, comunità che genera vita nuova, capace di rispondere al tempo che viviamo e di seminare il Vangelo nelle mani di Dio, affinché fiorisca nella vita concreta di tutti”. Questi i messaggi forti contenuti nella catechesi tenuta ieri sera da don Davide Paglia, assistente regionale adulti di Azione cattolica, sul tema “Quale parrocchia oggi?” in occasione delle celebrazioni per i sessant’anni dell’istituzione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa.

Un appuntamento fortemente voluto dal parroco, il sacerdote Marco Diara, che è servito per uno stimolante confronto con i componenti della comunità nel contesto di un anniversario significativo. Le iniziative, adesso, proseguono giovedì 30 ottobre quando, alle 19, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, con la partecipazione dei sacerdoti che hanno svolto il servizio in parrocchia. A seguire, sul sagrato, ci sarà il rinfresco e l’intrattenimento musicale a cura del corpo bandistico Kasmeneo di Comiso.