Modica – Una prova Regionale GPG Under14 da incorniciare per la Conad Scherma Modica, quella andata in scena al PalaMinardi di Ragusa nel fine settimana, con un ricco bottino di risultati e di podi. Con 38 atleti in gara, la società modicana che partiva con la delegazione più numerosa tra tutte le realtà siciliane, ha poi dimostrato anche grande qualità con ben 5 gare vinte, 5 secondi e 9 terzi posti; confermando la forza del proprio vivaio e l’eccellente qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico. Sulle pedane iblee, che hanno ospitato 250 giovani schermidori provenienti da tutta la Sicilia, si è cominciato sabato con le prove di spada. A brillare Giuseppe Di Stefano e Francesco Agosta che si sono ritrovati in finale per il 1º posto nella categoria Giovanissimi, con il primo che ha avuto la meglio nel derby modicano.

Podio conquistato anche da Jacopo Tebaldi 3º classificato nella categoria Maschietti, e da Emma Basile e Clara Messina entrambe bronzo nella categoria Giovanissime. Domenica è entrato in scena il fioretto, con un dominio assoluto in tutte le categorie al femminile. Nella categoria Bambine vince Gaia Falzone, 8/2 il punteggio finale contro la messinese Stroscio; seguita da un ottimo terzo posto per la debuttante Amelia Roccuzzo. Nella categoria Giovanissime ancora un derby in finale così come sempre successo la scorsa stagione, tra GiorgiaMaria Gurrieri e Serena Stracquadanio, con la prima a salire sul gradino più alto del podio. Podio che ha visto al terzo posto un nuovo innesto con Emma Petriliggieri. Nella categoria Ragazze/Allieve, ancora una tripletta con il trionfo di Sofia Spadaro che si conferma leader di categoria, seguita da Noemi Cannata 2ª e Celeste Guccione 3ª. Sul fronte maschile exploit di Giovanni Barone, che pur appartenendo alla categoria più giovane, ha centrato la vittoria tra i Ragazzi/Allievi, seguito da Simone Cobuzio 2º e Gioele Flamingo 3º. Tra i Giovanissimi spicca il 2º posto di Lorenzo Lombardo mai così in alto sul podio la scorsa stagione, seguito dal 3º posto di Rosario Barone. Infine a completare il ricco medagliere ancora un bronzo tra i Maschietti con Leonardo Galfo.

Un weekend di grande entusiasmo per la società modicana, che torna da Ragusa con ben 19 podi complessivi. Soddisfazione nelle parole del presidente Giovanni Cartia: “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, che hanno raccolto i frutti del grande impegno e della passione profusa in allenamento in questi primi mesi della nuova stagione. Mi piace sottolineare inoltre il grande spirito di squadra condiviso tra le pedane del PalaMinardi. I risultati oltre che dalla qualità del nostro settore giovanile, sono la testimonianza del lavoro di un gruppo coeso”.

Un ottimo inizio di stagione per la Conad Scherma Modica, che già guarda ai prossimi appuntamenti per gli under14, con le prime prove del Trofeo Nazionale Kinder+Sport: i fiorettisti saranno impegnati a Brescia l’8/9 novembre e gli spadisti la settimana successiva a Ravenna.