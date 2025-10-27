Vittoria – Un incidente stradale autonomo si è verificato stamattina, intorno alle ore 7:30, coinvolgendo uno scooter uscito fuori strada. L’episodio è avvenuto lungo un’arteria nevralgica per il flusso agricolo, precisamente all’incrocio tra la Strada Alcerito / Provinciale 18 e il bivio per Contrada Berdia, nell’area della fascia trasformata dell’Ipparino.

A bordo dello scooter viaggiavano due braccianti agricoli. Entrambi gli occupanti sono rimasti feriti in seguito all’uscita di strada del mezzo. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi: i due feriti sono stati presi in carico dalle ambulanze provenienti da Vittoria e Scoglitti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità competenti per i rilievi di rito. Lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo per le necessarie verifiche. Al momento, non sono state diffuse informazioni sulle condizioni di salute dei due feriti.