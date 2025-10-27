La Legge di Bilancio 2026 è pronta a introdurre la quinta edizione della sanatoria dei debiti fiscali, nota come Rottamazione quinquies. Si tratta dell’ennesima apertura del Fisco verso i contribuenti che, pur avendo dichiarato le imposte, non sono riusciti a onorare i versamenti, offrendo un piano di rientro estremamente lungo.

La misura copre i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) a partire dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023.

Chi può aderire e quali debiti rientrano

La quinquies è destinata a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi ma ha omesso i pagamenti.

Ammessi: Contribuenti con omessi versamenti di imposte e contributi, oltre a debiti relativi a multe stradali di competenza statale (incluse quelle da autovelox e tutor).

Contribuenti con omessi versamenti di imposte e contributi, oltre a debiti relativi a di competenza statale (incluse quelle da autovelox e tutor). Enti Locali e Bollo Auto: Per i tributi di competenza locale (come IMU, TARI o bollo auto ), l’estensione della definizione agevolata dipende dalla decisione autonoma di Comuni, Province e Regioni.

Per i tributi di competenza locale (come IMU, TARI o ), l’estensione della definizione agevolata dipende dalla di Comuni, Province e Regioni. Esclusioni: Sono esclusi coloro che non hanno mai dichiarato i redditi o che sono stati accertati per evasione.

I termini di pagamento: 9 anni e interessi al 4%

Chi aderisce paga unicamente il capitale (la somma originaria) e le spese di notifica/procedura. Vengono cancellati sanzioni, interessi di mora e aggio.

Il contribuente può scegliere tra:

Unica Soluzione: Versamento entro il 31 luglio 2026 .

Versamento entro il . Rateazione Estesa: Fino a 54 rate bimestrali (circa 9 anni). La prima rata scade il 31 luglio 2026 e l’ultima il 31 maggio 2035.

Condizioni Importanti: Tutte le rate saranno di pari importo (non inferiore a 100 euro), ma in caso di dilazione si applicherà un tasso di interesse del 4% annuo a partire dal 1 agosto 2026.

Attenzione alle Multe: Per le violazioni del Codice della Strada, l’agevolazione copre solo interessi e aggio, mentre il capitale della sanzione rimane da saldare integralmente.

Come inviare la richiesta e gestione delle controversie

La domanda di adesione alla Rottamazione quinquies dovrà essere inviata esclusivamente online attraverso il portale dell’ADER, entro il termine del 30 aprile 2026.

Dati Disponibili: Entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge, l’ADER renderà disponibile, nell’area riservata, l’elenco dei debiti rottamabili.

Entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge, l’ADER renderà disponibile, nell’area riservata, l’elenco dei debiti rottamabili. Contenziosi: È possibile aderire anche in presenza di una causa aperta relativa ai debiti, ma è necessario rinunciare formalmente al giudizio nel modulo di adesione. La causa si estinguerà automaticamente con il pagamento della prima rata.

Effetti della domanda e decadenza

Dopo l’invio della richiesta, le azioni di riscossione vengono immediatamente sospese. Ciò significa che non possono essere avviati nuovi pignoramenti, fermi o ipoteche, e quelli già in corso vengono congelati fino al versamento della prima rata. Durante questo periodo, il contribuente ottiene la regolarità contributiva necessaria (DURC).

Decadenza: Il beneficio viene perso irrimediabilmente se non viene pagata la rata unica, se si saltano due rate (anche non consecutive) o se non si versa l’ultima rata. In tal caso, il debito residuo diventa immediatamente esigibile con l’applicazione di sanzioni e interessi pieni, senza ulteriori dilazioni.

Si sottolinea che la Legge di Bilancio e, di conseguenza, la Rottamazione quinquies sono ancora in fase di esame parlamentare e sono suscettibili di modifiche fino all’approvazione definitiva.