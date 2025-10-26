Ragusa – Ragusa si prepara a festeggiare un traguardo straordinario: domani, Rosaria Martorana compirà l’impressionante età di 111 anni. La signora Rosaria non è solo la persona più anziana della città iblea, ma detiene anche il primato in Sicilia e si colloca tra i 15 supercentenari più longevi d’Italia.
La vita di Rosaria Martorana ha attraversato i maggiori eventi della storia contemporanea, dalla Prima Guerra Mondiale all’allunaggio, fino alla recente pandemia di Covid-19. Nonostante l’età, la “nonna” ragusana ha dimostrato di rimanere sempre al passo con i tempi.
Rosaria, infatti, non rinuncia alle moderne tecnologie, mantenendo vivo il legame con la sua vasta discendenza attraverso videochiamate con nipoti e pronipoti. Purtroppo, la supercentenaria ha dovuto affrontare il dolore della perdita di tutti i suoi quattro figli.
Per celebrare questo eccezionale compleanno, è stata organizzata una grande festa in onore di Rosaria, in un’occasione che è motivo di orgoglio per l’intera comunità ragusana.
