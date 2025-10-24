Ragusa – “Diamo il benvenuto in Forza Italia ad Andrea Pizzo, consigliere comunale di Giarratana. La sua adesione conferma che anche nei comuni più piccoli il nostro partito è un punto di riferimento e di attrazione per gli amministratori locali più giovani, che scelgono di impegnarsi con serietà e passione per il proprio territorio”.

Lo dichiara in una nota Nino Minardo, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Difesa della Camera.

“Il radicamento di Forza Italia nelle realtà locali – aggiunge Minardo – è il segno di una comunità politica viva, credibile e aperta al contributo delle nuove generazioni. Questo fine settimana si svolgeranno in tutta la provincia di Ragusa le giornate del tesseramento di Forza Italia: contiamo in tante adesioni, e sono certo che molte arriveranno proprio da amministratori locali che condividono i nostri valori e il nostro progetto politico”.