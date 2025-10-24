Vittoria – “Numerose e crescenti sono le segnalazioni che stiamo raccogliendo, in qualità di consiglieri, da parte di genitori e famiglie vittoriesi insoddisfatti del servizio di refezione scolastica erogato nei nostri plessi”. A dirlo è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra.

“I disagi denunciati riguardano, nello specifico, la scarsa qualità dei pasti somministrati agli alunni, un menù poco diversificato e un’offerta alimentare complessivamente insufficiente. Non possiamo ignorare le voci delle famiglie”, dichiara ancora Alfredo Vinciguerra.

“I nostri bambini e i loro genitori meritano rispetto e un servizio che, oltre a essere essenziale, rappresenta un momento educativo fondamentale della giornata. Chiediamo all’Amministrazione di compiere immediatamente verifiche approfondite su un tema che avevamo già attenzionato nel mese di luglio scorso, senza purtroppo essere ascoltati. È necessario verificare l’effettiva adeguatezza dei menù proposti. L’obiettivo non può che essere quello di garantire, senza ulteriori ritardi, un servizio di refezione scolastica di qualità, sano, vario e soddisfacente. Chiedo all’assessore Corbino di intervenire e vigilare affinché si possano dare rassicurazioni alle famiglie vittoriesi”.