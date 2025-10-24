Scicli– La sede della LAV di Ragusa, in collaborazione con l’ASP di Ragusa, ha organizzato due giornate speciali dedicate alla microchippatura gratuita di cani e gatti nel comune di Scicli. L’iniziativa, promossa con lo slogan “Per restare sempre insieme”, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del microchip, un obbligo di Legge e il mezzo più efficace per garantire la sicurezza e il rapido ritrovamento degli animali domestici in caso di smarrimento.

QUANDO E DOVE:

L’appuntamento è fissato per Venerdì 24 e Sabato 25 Ottobre, con orario dalle 10:00 alle 12:30, presso il C/o Servizio Protezione Civile – Centro Operativo Misto C. – da Zagarone, Scicli (RG).

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico che, una volta impiantato in modo indolore, fornisce una vera e propria “carta d’identità” digitale all’animale, registrandolo nell’anagrafe degli animali d’affezione.

COSA OCCORRE PER PARTECIPARE:

Per usufruire del servizio di microchippatura gratuita, i proprietari dovranno presentarsi muniti di:

Documento di identità valido

Codice fiscale

Per i non maggiorenni, è richiesta la presenza di un adulto.

“Il microchip non è solo un adempimento normativo, ma un atto di responsabilità e d’amore verso il proprio cane o gatto,” dichiara la portavoce della LAV di Ragusa Resi Iurato “Invitiamo caldamente tutti i proprietari che non lo abbiano ancora fatto a partecipare a queste giornate. È il modo più semplice ed efficace per proteggere i nostri amici a quattro zampe e assicurare che, in caso di allontanamento, possano essere restituiti in tempi brevi ai loro proprietari”

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Scicli. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede LAV di Ragusa: Tel: 388 4235237.