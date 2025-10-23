Ragusa – Finalmente la Passalacqua Ragusa ha ripreso ad allenarsi a ranghi completi. Capitana Consolini che è stata costretta ad uno ‘stop’ forzato per un taglio molto profondo tra il dito indice e medio della mano destra che faticava a guarire, è pronta al rientro in campo. Ha scalpitato a bordo campo non lasciando mai la squadra, continuando a dare il suo contributo, allenandosi separatamente per farsi trovare pronta al tanto atteso esordio in campionato che avverrà, seppure con cautela, alla quarta giornata. La settimana è stata contrassegnata da un gran lavoro difensivo; forte del fatto che quando si lavora bene in difesa, si costruisce altrettanto bene in attacco, la squadra di Mara Buzzanca ha aumentato ritmo e intensità e non si è risparmiata.

“Ci siamo concentrate molto su ciò che nell’ultimo turno, contro Bolzano, non ha funzionato: la difesa – dice Laura Perseu, assistant coach Passalacqua -. Abbiamo lavorato tantissimo su questo aspetto aumentando l’intensità per non incorrere negli errori della scorsa giornata. Ora siamo pronte a ripartire”.

Sia la Passalacqua Ragusa, sia il Cus Cagliari, hanno la stessa voglia di riscatto; la Passalacqua per avere perso le redini dell’incontro contro Bolzano uscendo dal campo sconfitta di misura, il Cus Cagliari per la batosta, 35 punti di scarto, rimediata nell’ultimo turno.

“Non sarà una partita semplice; Cagliari viene da una sconfitta nell’ultima trasferta a Matelica, ma aveva ottenuto un’ottima vittoria in casa contro Treviso. E’una squadra caparbia dal punto di vista difensivo – conclude Perseu – e che in casa gioca meglio. Ha delle giocatrici importanti.

Noi faremo di tutto per imporre il nostro gioco e la nostra intensità, per dettare il ritmo e portarci i due punti a casa”. Bovenzi, Piedel e Peric sono tre delle “armi” sarde per il Cus che nell’ultimo match ha dovuto rinunciare, per infortunio, a schierare Granzotto e Reggiani. Che in casa biancoverde l’ultima sconfitta bruci, lo si è visto anche dalla grande concentrazione che le ragazze hanno messo in campo durante tutta la settimana, accompagnate dal rientro di Chiara Consolini la cui assenza nel basket giocato delle ultime settimane, si è fatta sentire.

Il match valido per il quarto turno di serie A2 femminile, verrà disputato nell’anticipo di sabato alle 15,30 al palasport di “Sa Duchessa” di Cagliari. Arbitreranno l’incontro i signori Marcello Manco ed Emanuele Bombace entrambi di Napoli