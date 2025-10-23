Modica – La Consigliera Comunale Rita Floridia, proponente e prima firmataria degli emendamenti al nuovo Regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile e al relativo Piano Antenne, esprime preoccupazione per l’inspiegabile stallo che sta rallentando l’approvazione di uno strumento normativo fondamentale per la città.

“Sono trascorsi diversi mesi dal lavoro svolto da parte delle competenti Commissioni consiliari; tuttavia, ad oggi, nonostante il completamento dell’iter istruttorio e l’espressione dei pareri previsti, né il Regolamento né il Piano risultano ancora sottoposti al Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione definitiva.”

Una situazione che solleva forti perplessità non solo in merito all’efficienza del processo amministrativo, ma anche rispetto al riconoscimento dovuto al lavoro svolto all’interno delle Commissioni e, soprattutto, nei confronti dei cittadini che attendono risposte concrete.

“Non è più accettabile che strumenti così rilevanti per la tutela del territorio, la regolamentazione ambientale e la pianificazione urbanistica restino bloccati senza motivazioni chiare”, dichiara la Consigliera Floridia.

Alla luce di quanto sopra, si chiede formalmente al Presidente del Consiglio Comunale e agli organi competenti di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio utile il nuovo Regolamento sugli impianti di telefonia mobile, la versione emendata, e il Piano Antenne, al fine di procedere finalmente con la loro approvazione.

Ritardi immotivati come questo rischiano di compromettere la credibilità delle istituzioni e di ostacolare decisioni attese da tempo. Si invita pertanto il Presidente del Consiglio e gli organi competenti a calendarizzare al più presto la discussione e la votazione del punto, nel rispetto del lavoro svolto e della fiducia dei cittadini.

In attesa di un riscontro concreto, la Consigliera Floridia rinnova il proprio impegno a vigilare affinché questo tema non venga ulteriormente accantonato.