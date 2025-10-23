Ragusa – Ragusa onorerà la memoria di Carlo Cesarato, ex calciatore e allenatore del Ragusa Calcio, intitolandogli la tribuna centrale dello Stadio Comunale “Aldo Campo”. La decisione è stata formalizzata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 26/05/2025, su proposta avanzata da un gruppo di ex atleti che con Cesarato hanno condiviso la squadra o da lui sono stati allenati, nonché da amici e appassionati sportivi della città in condivisione con la famiglia.

La cerimonia di intitolazione si terrà domenica 26 ottobre alle ore 14:00, prima del match Ragusa – Milazzo che inizierà puntualmente alle 14.30.

L’intitolazione è un riconoscimento al contributo dato da Carlo Cesarato al calcio ragusano e siciliano. “È un gesto sentito e doveroso – dichiara l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – verso un uomo che ha incarnato i valori dello sport e amato la nostra città. Un’azione simbolica, mentre prosegue il piano di interventi che riguardano il nostro stadio: dopo il rifacimento della

copertura proprio della tribuna centrale, l’efficientamento energetico, la riqualificazione degli spogliatoi – interventi che hanno permesso di mantenere agibile e in funzione l’impianto – e dopo la rigenerazione dei seggiolini, la ripitturazione della tribuna B, la riorganizzazione della manutenzione del manto erboso, e ulteriori vari interventi di manutenzione, siamo infatti al lavoro per la presentazione di un progetto che possa migliorare ulteriori aspetti dello stadio e della sua fruibilità come mi è stato suggerito direttamente dai tifosi.

Parallelamente, come da mesi, continuo a seguire con costante attenzione nel rispetto del lavoro altrui l’iter societario in corso e i relativi assetti che ne seguiranno, i quali saranno comunicati dai diretti interessati al completamento di questa fase.

La cosa più importante resta quella di sostenere i nostri colori e riempire di euforia una tribuna che da questa domenica avrà un nome a cui tutti siamo legati”.

Originario di Mestre (Venezia), proveniente dalla Mestrina (Serie C Nazionale), Cesarato è stato un’ex bandiera e allenatore del Ragusa Calcio negli anni ’60 e ’70.

Soprannominato l’ “allenator cortese”, arrivò a Ragusa come calciatore, giocando per sette anni e vincendo un paio di campionati. Successivamente ricoprì il ruolo di tecnico per la squadra iblea, portando anche altre squadre siciliane a importanti traguardi, come il Mazara dalla Promozione alla Serie D nel 1975-’76. Come mister del Ragusa, ha contribuito a innalzare il nome della Città sportiva nelle categorie maggiori del Calcio Dilettantistico in Sicilia e nel sud Italia.

Dopo aver allenato anche diverse altre squadre importanti della provincia e della Sicilia, Cesarato scelse di concludere la sua carriera sportiva nella città iblea. Ha vissuto a Ragusa e Marina di Ragusa fino alla sua scomparsa a 88 anni, avvenuta nell’ottobre del 2024, venendo definito un ragusano acquisito. L’apposizione di un’appropriata targa è prevista come atto conclusivo dell’intitolazione.