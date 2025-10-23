Ragusa – In Provincia di Ragusa si lavora per nuove rotte, ulteriori linee di continua territoriale, privatizzazione e per sanare la ferita con Ryanair. Lo annuncia con una dichiarazione diffusa a mezzo stampa, il sindaco Peppe Cassì.

“Perché Ryanair ha deciso dall’oggi al domani di lasciare l’aeroporto di Comiso? In Provincia, nel corso di una call diretta con i rappresentanti dell’azienda, siamo partiti da questo aspetto per capire come riallacciare i rapporti.

A sentire loro – spiega il sindaco Cassì – bisogna tornare all’accordo commerciale del 2023 con Sac, saltato poco prima delle firme per cause mai accertate e sulle quali ci sono versioni differenti per non dire opposte.

Ryanair, che ha deciso di non partecipare ai bandi per nuove rotte su Comiso, si dice interessata a tornare, ma sulla base delle condizioni già negoziate e poi saltate nel 2023.

Cosa prevedeva quel piano? Perché non è possibile leggerlo? Perché solo Comiso ha subito le conseguenze della rottura?

Insieme a tutte le altre iniziative a cui lavoriamo in Provincia per nuove rotte, per ulteriori linee di continua territoriale e alle strategie di privatizzazione dello scalo, andremo a fondo anche su questa vicenda per capire come e se è possibile sanare la ferita con Ryanair”.