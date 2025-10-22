Scicli – Grande soddisfazione per Martina Giannone, presidente dell’Associazione Cinematografica Movie Brats di Scicli e regista del documentario “Sul dorso della folla” (2023, 43′), che ha conquistato la Menzione Speciale “Campanile d’Argento” al prestigioso Sacrae Scene Film Fest di Ardesio (Bergamo), festival dedicato alla rappresentazione del sacro.

Il riconoscimento premia il lavoro della regista sciclitana sulla rievocazione della Settimana Santa a Scicli. La Giuria del Festival ha motivato la scelta con queste parole: “Il rito della settimana santa sciclitana è un’esperienza intima e allo stesso tempo corale, come solo le grandi tradizioni popolari sanno essere. Una realtà unica che si rinnova ogni anno, tra le quinte barocche della città di Scicli. “Sul dorso della folla” ci guida all’interno di questa tradizione, accompagnandoci con maestria attraverso le voci e i corpi dei protagonisti, dei devoti e dei portatori.”

Questo premio rappresenta per noi un’importante conferma del valore culturale e umano del progetto, nato dal desiderio di documentare e restituire la profondità emotiva e simbolica della Settimana Santa a Scicli, uno dei momenti più intensi della nostra tradizione. Come Presidente dell’Associazione e regista dell’opera, desidero esprimere un sentito ringraziamento alla comunità sciclitana, alla Confraternita, all’Associazione Portatori di Gioia, al Comune di Scicli, agli Sponsor e alla Provincia di Ragusa per aver creduto e sostenuto questo progetto fin dal principio. Questo riconoscimento è anche vostro.

“Sul dorso della folla” è un omaggio collettivo alla forza del rito, alla bellezza del gesto condiviso, e alla memoria viva di una comunità che si racconta, anno dopo anno, attraverso il cuore e il corpo dei suoi protagonisti. (Nella foto da destra verso sinistra: Nicola Bionda Presidente Giuria Festival, Fabrizio Zucchelli Presidente ed ideatore del Festival, Massimo Scandella Presidente BIM , Martina Giannone regista, Marco Migliorato presidente promoserio, Simone Bonetti presidente vivi ardesio aps).