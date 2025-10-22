Ragusa – Venerdì 24 ottobre, alle 10.00, presso la Sala Giunta di Palazzo dell’Aquila, si terrà la cerimonia di firma e la conferenza stampa relative alla Concessione in uso gratuito al Comune di Ragusa del complesso immobiliare dell’ex Chiesa e Convento del Santa Maria del Gesù.

L’importante atto è il risultato di un’apposita deliberazione del Ministero dell’Interno la quale stabilisce che il complesso immobiliare costituito dalla Chiesa, oggi sconsacrata, e dell’annesso Convento, da tempo oggetto di lavori di restauro e transitato a seguito delle cd. Leggi eversive alla proprietà del Fondo edifici di culto, viene concesso al Comune di Ragusa.

Alla conferenza stampa e alla firma saranno presenti il sindaco, Peppe Cassì, il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, il soprintendente ai Beni Culturali, Antonino De Marco e l’Assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri.