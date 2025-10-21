Modica – Una splendida domenica di sole ha fatto da cornice alla terza edizione della “Corri a Marina di Modica”, svoltasi domenica 19 ottobre 2025 sul lungomare della frazione balneare modicana. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Running Modica con il patrocinio del Comune di Modica e la collaborazione di FIDAL, CONI Sicilia e Avis, ha confermato ancora una volta il suo successo e la sua capacità di unire sport, comunità e salute.

La manifestazione, valida come prova del Grand Prix Sicilia di Corsa e del Grand Prix Provinciale degli Iblei, ha visto al via 240 atleti nella gara agonistica, con 226 arrivati al traguardo. Un percorso cittadino di 2 km da ripetere cinque volte per un totale di 10 km ha impegnato i podisti in una gara avvincente, accompagnata da un grande tifo del pubblico e dal calore dei tanti presenti.

Accanto alla gara competitiva, numerosi sono stati i partecipanti alla camminata non competitiva di 5 km e alla Family Run di 1 km, che hanno animato il lungomare in un clima di festa, con famiglie, bambini e appassionati di tutte le età.

Sul piano sportivo, la gara maschile è stata vinta da Carmelo Cannizzaro della A.S.D. Running Modica, seguito da Corrado Mortillaro della A.S.D. Poidistica Messina, mentre al terzo posto si è classificato Marco Adamo ancora della A.S.D. Running Modica. Nella categoria femminile il successo è andato a Maria Virginia Salemi, della A.S.D. Podistica Messina, davanti a Marinella Barbagallo della A.S.D. Archimende e Vincenza Di Giorgio della A.S.D. Running Modica.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione – ha dichiarato Emanuele Assenza, presidente dell’A.S.D. Running Modica –. Tutta la macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, e la risposta dei partecipanti e del pubblico è stata entusiasmante. Nonostante qualche piccolo imprevisto tecnico sul chilometraggio dei camminatori, tutto si è risolto con il sorriso e con lo spirito di collaborazione che da sempre caratterizza questa manifestazione.”

Anche quest’anno la “Corri a Marina di Modica” ha voluto lanciare un messaggio importante sulla prevenzione e sulla salute. Grazie alla collaborazione con l’associazione Altea Salute Donna, nella zona di partenza e arrivo è stato allestito un gazebo per effettuare visite ecografiche gratuite al seno.

La dottoressa Ludovica Incardona ha effettuato oltre 30 controlli, superando le aspettative iniziali e confermando l’efficacia dell’iniziativa. Alcuni casi hanno richiesto ulteriori approfondimenti, a testimonianza dell’importanza di momenti di sensibilizzazione come questo. “Lo sport è un potente alleato della prevenzione – ha dichiarato Donatella Di Paolo, vicepresidente di Altea Salute Donna – e la partecipazione delle donne, anche delle più giovani, dimostra quanto sia importante continuare a fare informazione e promozione della salute, soprattutto in un mese simbolico come ottobre.”

Importante anche la presenza dei dirigenti Avis, del delegato provinciale CONI Roberto Chiaramonte, e delle associazioni di supporto che hanno garantito sicurezza e assistenza lungo tutto il percorso.

“Marina di Modica si conferma una vera cittadella dello sport – conclude Assenza –. Anche in ottobre, il nostro lungomare si trasforma in un luogo dove sport, solidarietà e comunità si incontrano. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: l’amministrazione comunale, i volontari, gli sponsor e naturalmente i nostri atleti. Vi aspettiamo alla prossima edizione!”