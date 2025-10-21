Ragusa – Si è concluso il Corso propedeutico sugli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.), promosso dall’ASP di Ragusa in collaborazione con il Centro Specializzato dell’Università di Messina e rivolto a professionisti sanitari e sociosanitari e medici veterinari. Il percorso formativo si inserisce in un partenariato scientifico tra le due istituzioni, volto a sviluppare un progetto pilota di ricerca sugli Interventi Assistiti con Animali destinati a ragazzi dagli 11 ai 13 anni con disturbi del neurosviluppo.

Si tratta del primo modello sperimentale di questo tipo avviato in una ASP siciliana. Esso coinvolge il Centro diurno per l’autismo “Autos” di Ragusa, struttura convenzionata a valenza terapeutica e riabilitativa, impegnata nel sostegno a bambini e ragazzi per lo sviluppo dell’autonomia, delle relazioni sociali e dell’inclusione lavorativa.

Le attività del corso si sono svolte secondo standard scientifici e metodologici riconosciuti a livello nazionale. Alla giornata conclusiva hanno preso parte il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Giuseppe Arestia, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il valore della collaborazione con l’Ateneo messinese, sottolineando l’importanza dell’approccio “One Health”, che riconosce l’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale e promuove strategie integrate per la tutela del benessere collettivo. Presente anche il prof. Michele Panzera, presidente del Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali dell’Università di Messina.

La direzione scientifica, invece, era affidata alla dott.ssa Alessandra Statelli: «Questo corso – dice – rappresenta l’inizio di un percorso di collaborazione fondato su basi scientifiche solide e su una visione olistica e integrata della sanità. Rivolgo un ringraziamento particolare al Centro Specializzato “APS con l’Animale” di Ragusa, che ha ospitato le attività in presenza fornendo un prezioso supporto logistico, tecnico e organizzativo”. L’ASP di Ragusa, infine, organizzerà entro il 2026 un corso avanzato per il riconoscimento delle diverse qualifiche e l’iscrizione al portale nazionale DigitalPet.