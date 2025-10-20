Modica – “Lo scorso 16 ottobre, abbiamo pubblicato l’avviso esplorativo -con allegato il relativo modulo A- per la manifestazione d’interesse e le relative proposte con il fine di individuare un partner per la gestione e manutenzione del verde delle rotatorie ed incroci stradali di proprietà comunale”. Lo annuncia l’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro. Si tratta di un avviso pubblico finalizzato appunto all’individuazione di soggetti interessati alla gestione, cura e manutenzione del verde pubblico presente nelle rotatorie e incroci stradali di proprietà comunale.

Un’iniziativa che rivolgiamo ad aziende, imprese, enti o soggetti privati che abbiano desiderio e volontà di contribuire alla valorizzazione del decoro urbano, attraverso la progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree verdi, con la possibilità di inserire la pubblicità dell’azienda all’interno dell’area adottata.

La durata dell’affidamento è fissata in 6 anni e quanti sono interessati dovranno presentare un’apposita istanza utilizzando appunto l’allegato A che è già disponibile sul sito istituzionale del nostro Ente, allegando una proposta progettuale. I dettagli, i requisiti necessari e le modalità di partecipazione sono consultabili nell’avviso pubblicato nella ‘sezione Avvisi’ del sito ufficiale di Palazzo San Domenico. Il mio invito per chiunque abbia interesse a partecipare, di consultare la documentazione sul sito del Comune di Modica”.