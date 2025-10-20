Pozzallo – Nella nuova proposta di legge presentata dal Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti On. Salvini e dal suo vice On. Rixi, viene riproposto integralmente, la composizione del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale, così come previsto dall’articolo 9 della vigente legge 84/94. È una scelta grave che penalizza porti e realtà territoriali italiane importanti, che purtroppo non vengono rappresentate nell’organo di gestione portuale. Lo afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in un nota stampa diffusa oggi.

Viene confermata la presenza dei rappresentanti dei Comuni sede di città metropolitane, dei Comuni ex sede dell’Autorità portuale e soltanto occasionalmente potranno partecipare i rappresentanti delle Città capoluogo, che sono sede di porti all’interno del sistema portuale.

Se questa legge malauguratamente dovesse essere approvata dal Parlamento senza modifiche, significherebbe che nel sistema dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, sarebbe rappresentata Catania, Augusta e soltanto parzialmente Siracusa.

Rimarrebbe fuori Pozzallo e tutta la Provincia di Ragusa. Il porto di Pozzallo, una struttura in continua crescita ormai da parecchi anni,

non avrebbe nessun rappresentante nel Comitato di Gestione Portuale.

Ci saremmo aspettati una modifica della legge 84/94, ma purtroppo si ripropone ancora una volta la vecchia composizione del Comitato di Gestione Portuale e di fatto tutto rimane come prima.

Siamo ancora in tempo a cambiare questa proposta di legge, ma occorre una grande battaglia politica di tutte le Istituzioni del territorio.

È assolutamente inaccettabile che una struttura portuale come Pozzallo in continua crescita ed un intero territorio, quello della Provincia di Ragusa, vengano così fortemente penalizzati.