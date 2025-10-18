Modica – La quarta giornata del campionato di Promozione assegna al Frigintini Calcio la vicina trasferta al “Salvatore Consales” di Rosolini, dove domenica pomeriggio i rossoblu di Ciccio Di Rosa saranno ospiti del Noto Calcio di Danilo Gallo. L’undici modicano è reduce da tre sconfitte di fila e ancora alla ricerca del primo gol in campionato, ma, nonostante le difficoltà incontrate in un campionato dove molti dei ragazzi in rosa si affacciano per la prima volta, hanno fatto vedere delle qualità che prima o poi dovranno portare un cambiamento per quanto riguarda i risultati.

Il Noto Calcio è una formazione di qualità, che domenica scorsa ha fatto “soffrire” parecchio la “corazzata” Akragas prima di arrendersi per 2 – 1 e domani, davanti al suo pubblico, cercherà di ottenere il massimo.

“E’ chiaro che il nostro obiettivo e cercare di cominciare a fare punti – spiega Ciccio Di Rosa – anche se siamo consapevoli che domani incontreremo un’altra grande squadra come il Noto e sarà un’altra battaglia come del resto lo saranno tutte legare di campionato. Affrontiamo una squadra che già l’anno scorso ha fatto benissimo in Promozione ed è allenata da un grande allenatore come Danilo Gallo, tecnico che conosco bene e seguo da tempo e per me sarà un grande onore incontrarlo. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare bene a prescindere dal risultato. I ragazzi nonostante le tre sconfitte stanno facendo benissimo, ma non vogliono perdere il nostro obiettivo e per provare a togliersi quelle soddisfazioni che credo meritano sanno che possiamo ottenere punti solo grazie al lavoro settimanale e solo con la massima espressione di ognuno di loro e soprattutto collettiva. Io – continua – amo il bel gioco, ma – continua – prima di tutto amo raggiungere l’obiettivo e il nostro è la salvezza che tutti stiamo cercando di ottenere attraverso l’atteggiamento, dal punto di vista fisico e tattico e partita dopo partita cercheremo di mettere in campo più cose che alla fine ci possano permettere per cercare di arrivare in porto il prossimo aprile.

Oltre al gol che sono sicuro arriverà quanto prima -conclude l’allenatore del Frigintini – abbiamo bisogno di fare esperienza, perchè i mezzi per centrare l’obiettivo ci sono e i ragazzi lo hanno dimostrato nelle gare precedenti nonostante le sconfitte. Ai ragazzi ripeto sempre che nonostante le grandi squadre affrontate abbiamo dettola nostra e abbiamo giocato a viso aperto. Questo significa che i mezzi che stiamo stimolando settimana dopo settimana ci dicono che siamo sulla giusta strada. L’esperienza che ci manca si acquisisce giocando quindi continuiamo su questa strada cercando di migliorare sempre fino a raggiungere la permanenza”.

Il derby barocco del “Consales” di domenica pomeriggio sarà arbitrato dal messinese Gabriele Flamingo con l’assistenza del collega di sezione Francesco Quattrotto e del siracusano Davide Iannì. Fischio d’inizio fissato per le 15,30.