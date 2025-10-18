Modica – I Consiglieri Comunali Massimo Caruso (DC) e Paolo Nigro (Siamo Modica) hanno presentato un’interrogazione urgente al Sindaco, anche in qualità di Assessore allo Sport, per chiedere chiarezza e soluzioni immediate sulla mancata riapertura della Piscina Comunale di Modica, nonostante il completamento dei noti lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, finanziati con Agenda Urbana per un importo di € 1.570.000.

I Consiglieri denunciano un “stato di cose inaccettabile” che sta causando gravi disagi e danni economici a migliaia di famiglie, non solo modicane ma anche provenienti da città limitrofe delle province di Ragusa (come Scicli, Ispica, Pozzallo) e Siracusa (come Rosolini). Tali danni includono la perdita di abbonamenti e le maggiori spese per gli spostamenti verso altre strutture.

“È inaccettabile che, a fronte di un investimento così significativo, la struttura rimanga chiusa, affermano i Consiglieri Caruso e Nigro. Questa situazione non solo priva la comunità di un servizio essenziale per lo sport e la salute, ma mette a rischio anche il posto di lavoro di circa 20 addetti impiegati nelle attività sportive e comporta un potenziale rischio di ingenti danni agli impianti e alle attrezzature inattive.”

Con l’interrogazione, i Consiglieri chiedono che il Sindaco si presenti in Aula Consiliare per:

1. Relazionare sul disservizio creato.

2. Fornire dettagli sullo stato del finanziamento di Agenda Urbana.

3. Spiegare le ragioni per cui non è stato ancora possibile affidare la gestione della piscina.

4. Indicare quali iniziative concrete intende adottare l’Amministrazione per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile e garantire la rapida riapertura della struttura.

Si è invitato il Presidente del Consiglio Comunale ad inserire l’interrogazione tra quelle urgenti da trattare nella prima seduta utile.