Vittoria – “Il finto buonismo che aleggia in seno al Consiglio comunale non ci impedisce di affrontare con chiarezza le responsabilità dell’amministrazione guidata dal sindaco Aiello”. Così dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, in una nota ufficiale. “Noi abbiamo sempre mantenuto una posizione costruttiva, pronti a votare favorevolmente tutte quelle decisioni che consideriamo cruciali per il futuro della nostra città. Tuttavia, questo non può e non deve impedirci di evidenziare le gravi mancanze dell’attuale amministrazione, a cominciare dalla gestione del bilancio comunale. Siamo o non siamo alle soglie del dissesto finanziario? L’amministrazione dovrebbe avere il coraggio di esprimersi chiaramente su questo punto fondamentale per la stabilità economica di Vittoria”.

“Si sta tra l’altro consumando, sui social – continua La Rosa – una triste pagina della politica vittoriese. Infatti, siamo tutti consapevoli che il confronto attuale è ridotto a un livello di scontro su ogni cosa, sulla qualunque cosa accada e nella stragrande maggioranza delle volte risulta essere inconcludente per la città che attende di assistere a meno scontri e a una condivisione di intenti finalizzata a costruire per la comunità. E, invece, risse verbali e ripetutamente calunnie oltre ad aggressioni a parole. E poi, il sindaco sempre più arroccato, il consiglio sempre più frammentato, quindi ormai un tutti contro tutti”.

“E’ evidente – ancora il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria – che si potrebbe fare di più e ad oggi posso solo augurarmi che il vento possa cambiare, che la Politica dimostri maturità e, soprattutto, meno odio ed ego personale, che si lavori rispettando la democrazia e quindi i ruoli di maggioranza ed opposizione. In ogni caso, noi ci siamo sempre stati e ci siamo anche adesso, sicuramente con una consapevolezza diversa e arricchiti di maggiore responsabilità, perché ci sono molte cose ancora da fare e sistemare, Vittoria e Scoglitti hanno bisogno di altro”. La Rosa prosegue sottolineando come diverse problematiche continuino a rimanere irrisolte nonostante le rassicurazioni fornite in passato: “Le famigerate fumarole continuano a rappresentare un problema ambientale e sanitario. L’ordine pubblico, soprattutto nel centro storico, lascia a desiderare con evidenti falle nella gestione della sicurezza. La questione idrica resta critica e, per completare il quadro, l’allarme allagamenti a Vittoria e a Scoglitti si aggrava di anno in anno, con il problema aggiuntivo del degrado e dei cattivi odori che imperversano”.

“Non erano queste le risposte che la cittadinanza si attendeva. La popolazione vittoriese merita di più e non può continuare a essere presa in giro da questa giunta. L’incapacità di trovare soluzioni in settori chiave è sotto gli occhi di tutti. Ecco perché – conclude La Rosa – denunciamo con forza questi limiti, che non possono essere nascosti dietro a un’apparente facciata di buonismo. Ci sono questioni che non possono e non devono essere taciute, perché riguardano la qualità della vita di tutti noi”. Forza Italia Vittoria ribadisce quindi la necessità di un’amministrazione più trasparente, capace di affrontare le sfide della città con responsabilità e competenza, nell’interesse esclusivo dei cittadini.