Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha innalzato il livello di attenzione in Sicilia, estendendo l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse aree dell’Isola, in particolare sui settori centrali e orientali per la giornata odierna. Tale allerta, che non era stata prevista in precedenza in alcune di queste zone, rimarrà valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 18 ottobre. Nelle restanti aree vige l’allerta verde (ordinaria vigilanza).

Maltempo in Sicilia: il Bollettino Meteo per Oggi, 18 Ottobre

Il bollettino della Protezione Civile per oggi indica che le precipitazioni saranno:

Da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, sui settori sud-occidentali e su quelli orientali. I quantitativi cumulati sono attesi da deboli a puntualmente moderati. Isolate piogge o temporali, con quantitativi generalmente deboli, sono possibili anche sulle zone non direttamente interessate dall’allerta gialla.

Maltempo Sicilia: le previsioni e allerta meteo per domani, 19 Ottobre

L’instabilità persisterà anche per la giornata di domani, domenica 19 ottobre, sui settori sud-orientali. L’allerta gialla riguarda anche la provincia di Ragusa.

Allerta Gialla: L’attenzione resta alta, con allerta gialla prevista sui settori sud-orientali (incluse le aree dello Stretto di Sicilia e il versante ionico sud-orientale).

Fenomeni: Si prevedono ancora precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali.

Quantitativi: I fenomeni saranno da deboli a puntualmente moderati, in particolare sulle aree sud-orientali interessate dall’allerta.

Margini: Sulle altre zone orientali è prevista allerta verde, mentre le restanti aree dell’Isola resteranno ai margini della perturbazione, con fenomeni meno probabili.

Si raccomanda ai cittadini delle zone in allerta di seguire le indicazioni delle autorità locali e di prestare particolare attenzione ai possibili effetti sul territorio.