Ragusa – La Torino Gospel Academy APS annuncia con entusiasmo il ritorno in Sicilia con tre grandi eventi gratuiti dedicati alla musica Gospel: venerdì 17 ottobre a Modica, sabato 18 ottobre a Ragusa e lunedì 20 ottobre a Catania. La potenza del Gospel e la gioia del canto comunitario arrivano nel cuore della Sicilia per coinvolgere nuovi appassionati ed offrire esperienze di formazione, condivisione, di Fede Cristiana. Questi eventi non solo promuovono la musica, ma mirano anche a valorizzare il City Branding delle città ospitanti, inserendole in un progetto nazionale di alto valore sociale.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

La serie di appuntamenti, guidata dal Maestro Aurelio Pitino, Direttore Nazionale della Torino Gospel Academy APS, coadiuvato dal Conductor Giuseppe Sanfratello (per l’evento di Catania), e con la partecipazione del Conductor Giovanni Leon Dall’O’ (per alcune ore di coaching durante la masterclass di Ragusa) mira a diffondere la cultura e la pratica del canto Gospel, unendo l’aspetto formativo a quello spirituale e sociale.

1. MODICA GOSPEL OPEN NIGHT

Data e Ora: Venerdì 17 ottobre 2025 – Ore 19:30/21:30

Luogo: Salone Pellegrino – Basilica Santuario Madonna delle Grazie, Strada Mercè 53, Modica (RG)

Conduzione: Maestro Aurelio Pitino, Direttore Nazionale Torino Gospel Academy APS.

Dettagli: Open Night gratuita per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al Gospel

2. RAGUSA GOSPEL MASTERCLASS GRATUITA

Data e Ora: Sabato 18 ottobre 2025 – Ore 10:00/18:00

Luogo: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Via del Sacro Cuore 46, Ragusa

Dettagli: Masterclass intensiva di canto Gospel, seguita dal saggio/concerto in cui si esibiranno tutti i partecipanti e in occasione dei 60 anni della Parrocchia, con la partecipazione straordinaria del Modica Gospel Choir. Con la partecipazione durante la Masterclass del Conductor Giovanni Leon Dall’O’ Saggio/Concerto Finale: Ore 20:00 (dopo la Santa Messa delle 18:30)

3. CATANIA GOSPEL OPEN NIGHT

Data e Ora: Lunedì 20 ottobre 2025 – Ore 20:00/22:00

Luogo: Sala Istituto Maria Ausiliatrice, Via Caronda 15/A, Catania (entrata dall’ingresso pedonale)

Conduzione: Maestro Aurelio Pitino coadiuvato dal Conductor Giuseppe Sanfratello.

Dettagli: Lezione gratuita di coro Gospel aperta a tutti gli interessati.

Gli eventi sono organizzati da Torino Gospel Academy APS, associazione senza scopo di lucro che riunisce una rete nazionale di cori formati secondo il metodo Let’s Sing Gospel!, ideato e fondato dal Direttore Nazionale Aurelio Pitino. L’obiettivo è promuovere musica, inclusione, fratellanza, coesione sociale condividendo la stessa direzione di Fede Cristiana. Un focus particolare è dedicato all’inclusione di persone autistiche e neurodivergenti, offrendo un ambiente accogliente e strutturato dove la musica corale diventa un potente strumento di espressione e socializzazione. Ogni ensemble della Let’s Sing Gospel Connection condivide repertorio, buone pratiche didattiche e progetti solidali, generando uno scambio continuo di voci, idee e culture. Al centro di questa unione c’è la Fede Cristiana condivisa: un filo invisibile che unisce coristi di ogni età e provenienza sotto un unico messaggio di speranza. Il canto Gospel diventa così un abbraccio di accoglienza e fratellanza, capace di abbattere distanze geografiche e culturali. La partecipazione agli eventi è gratuita; i posti sono limitati, pertanto la prenotazione è consigliata.