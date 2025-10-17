Ragusa – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ragusa ha partecipato attivamente ai recenti incontri tenutisi il 3 ottobre a Comiso e il 4 ottobre a Vittoria, dedicati alla presentazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug). Questi appuntamenti hanno rappresentato un’importante occasione di confronto tra amministrazione, professionisti e cittadini, confermando il ruolo propositivo e collaborativo dell’Ordine nell’ambito della pianificazione territoriale.

Durante gli incontri, l’Ordine ha voluto rimarcare i principi fondamentali della Legge Regionale Siciliana n. 19/2020, che pone al centro la tutela del paesaggio, la promozione della partecipazione pubblica e la valorizzazione della qualità urbana. “Tra gli obiettivi chiave del Pug illustrati – ricorda il presidente dell’Ordine, Vincenzo Pitruzzello – figurano il consumo di suolo zero, la perequazione e la compensazione urbanistica, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, in linea con i criteri di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana previsti dalla normativa regionale. Particolare attenzione è stata data all’importanza della qualità progettuale, ritenuta elemento essenziale per il rilancio delle città e la creazione di spazi pubblici inclusivi, sicuri e attrattivi. L’Ordine ha evidenziato come la rigenerazione urbana debba passare attraverso scelte innovative e una progettazione attenta ai bisogni della collettività, favorendo una crescita armoniosa e rispettosa delle identità locali”.

Rinnovando la propria disponibilità a collaborare con le amministrazioni comunali, l’Ordine si pone come interlocutore qualificato per la redazione di un Piano urbanistico generale che possa rappresentare un modello di sostenibilità, innovazione e partecipazione. “L’obiettivo condiviso – continua il presidente a nome di tutto il consiglio – è la costruzione di una visione strategica che sappia coniugare sviluppo e tutela del territorio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell’interesse delle future generazioni. L’auspicio dell’Ordine è che il nuovo Pug, a Vittoria come a Comiso e nelle altre realtà siciliane, diventi un riferimento virtuoso per tutta la provincia, capace di rispondere alle sfide contemporanee e di promuovere una qualità della vita più elevata per tutti i cittadini”.