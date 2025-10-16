Ispica – Dalle prime ore di questa mattina, nel corso di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Carabinieri della Compagnia di Modica stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 indagati, emessa dal GIP presso il Tribunale di Ragusa.
L’operazione, condotta in provincia di Ragusa da 60 Carabinieri, con l’ausilio di un elicottero ed unità cinofile, ha permesso di smantellare piazze di spaccio molto attive nei territori di Ispica e Pozzallo.
Sequestrati nel corso delle indagini cocaina, hashish, armi da fuoco ed esplosivi.
I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Ragusa.
