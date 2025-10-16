Vittoria – Tra gli 85 Comuni siciliani che beneficeranno del fondo istituito dalla Regione Siciliana per garantire il trasporto pubblico urbano gratuito ai giovani sotto i vent’anni rientra anche Vittoria, alla quale è stato assegnato un contributo di 35.261 euro. A dirlo il consigliere Comunale di Vittoria Sara Siggia.
“Questa misura, pensata per le famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 euro, – afferma Siggia – rappresenta un sostegno concreto per consentire ai nostri ragazzi di spostarsi liberamente per motivi scolastici e di tempo libero, senza gravare ulteriormente sul bilancio familiare.
Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, per il lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata verso le famiglie siciliane e, in particolare, verso quelle vittoriesi.
Il suo impegno nel promuovere e rendere operativo questo provvedimento dimostra che la buona politica può ancora tradursi in risultati concreti e utili alla collettività.
Rivolgo un forte invito all’amministrazione comunale affinché provveda, con la massima tempestività, alla predisposizione del bando comunale che consenta alle famiglie di accedere ai contributi previsti. Ogni giorno di ritardo rappresenta un’occasione persa e una limitazione alla piena libertà dei nostri giovani. Investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro”.
